Sześć osób w tym szefostwo zakładu karnego w zachodniopomorskim Nowogardzie zostało zatrzymanych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dowiedział się reporter RMF FM. Funkcjonariusze przeszukiwali też pomieszczenia w zakładzie karnym, a także miejsca zamieszkania zatrzymanych osób.

6 osób w tym szefostwo zakładu karnego w Nowogardzie zatrzymanych przez agentów CBA. Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Z informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że dyrektorka zakładu karnego w Nowogardzie Luiza D. ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest też o przyjmowaniu łapówek.



12 podobnych zarzutów usłyszał jej zastępca Robert B., tyle że on ma odpowiadać też za "kwalifikowaną formę" przyjęcia łapówki, od której miał uzależniać podejmowanie czynności służbowych. Śledczy z prokuratury krajowej w Szczecinie chcą też, by mężczyzna odpowiadał za ujawnianie poufnych informacji.



Pozostałe 4 zatrzymane osoby usłyszały zarzuty wręczania łapówek.



Prokuratura nie chce ujawniać więcej szczegółów procederu, nie wykluczając, że to dopiero początek zatrzymań. Wiadomo, że zwróciła się do sądu o aresztowanie zatrzymanych osób. Jedna już trafiła do aresztu.



Prokuratura występuje o rozważenie zmiany przepisów

"W czasie przeprowadzonego śledztwa jak i innych postępowań ujawniły się systemowe przeszkody utrudniające zebranie materiału dowodowego na terenie aresztu śledczego" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej przesłanym do naszej redakcji.



"Służba Więzienna od kilkudziesięciu lat nie ma wyodrębnionej organizacyjnie komórki służącej zwalczaniu i wykrywaniu z wyprzedzeniem przestępstw oraz ściganiu ich sprawców w odniesieniu do osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz wobec funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej" - zaznaczają śledczy.



Prokuratura poprosiła resort sprawiedliwości o powołanie w ramach Służby Więziennej jednostki, która będzie działać na wzór Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Chodzi o - jak czytamy - wykrywanie z wyprzedzeniem przestępstw popełnianych w związku ze służbą przez funkcjonariuszy i zapobieganiu takim patologiom w przyszłości.