Zima zawitała do Zakopanego. Na razie w mieście spadły 3 cm śniegu, a temperatura w nocy spada do minus 6 stopni. Toprowcy ostrzegają, by nie wychodzić w wyższe partie gór. Warunki są bardzo trudne, a ratownicy TOPR-u chwilowo nie mają do dyspozycji swojego śmigłowca – trwa jego przegląd.