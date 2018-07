Wyjątkowe, bo wyjątkowo długie, całkowite zaćmienie Księżyca w Waszych obiektywach!

W piątkowy wieczór na niebie zagościło niezwykłe zjawisko: wyjątkowo długie całkowite zaćmienie Księżyca! Czas trwania fazy całkowitego zaćmienia to blisko 103 minuty: zaledwie o 4 minuty krócej, niż to maksymalnie możliwe! Sytuacja tym bardziej wyjątkowa, że kolejna okazja do zobaczenia takiego widowiska nadarzy się dopiero w czerwcu 2123 roku. Zobaczcie zdjęcia Srebrnego Globu w fazie całkowitego zaćmienia: m.in. przesłane nam przez naszych Słuchaczy i Internautów!