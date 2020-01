Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef MSZ Wadym Prystajko otrzymali od strony amerykańskiej informacje na temat katastrofy samolotu pasażerskiego ukraińskich linii UIA, który rozbił się w środę w Teheranie - poinformował w piątek na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji.

Nie uściślił przy tym, jakiego rodzaju wiadomości przekazali przedstawiciele USA.

"Wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim spotkaliśmy się z przedstawicielami USA, w tym z szefową ambasady na Ukrainie Kristiną Kvien. Otrzymaliśmy ważne dane, które zostaną opracowane przez naszych specjalistów. Oczekujemy na (telefoniczną) rozmowę Zełenskiego z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo o godzinie 15 (14 w Polsce)" - napisał Prystajko.

Katastrofa ukraińskiego samolotu

Ukraiński Boeing 737-800, który rozbił się w środę rano w Teheranie, miał wylądować w Kijowie o godzinie 8 czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce).