Południowoafrykańska fundacja SANCCOB tej Wielkanocy proponuje alternatywę. Przekonuje, że zamiast płacić za czekoladowe jaja, warto rozważyć adopcję jaj pingwina z gatunku narażonego na wyginięcie. Agencja Reutera zaznacza jednak, że darczyńcy nie będą mogli zabrać do domu ani jajka, ani pisklaka.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pingwiny przylądkowe mogą wyginąć do 2035 roku

Fundacja chce bezpiecznie odchować pisklęta gatunku stojącego na granicy zagłady. Na wolności żyje obecnie mniej niż 10 tys. par ptaków, a ich populacja spada rocznie o około 8 proc. "W tym tempie wyginą do 2035 roku" - twierdzi szefowa Fundacji Ochrony Ptaków Morskich (SANCCOB), Ronnis Daniels.

Pingwinom przylądkowym, jedynemu gatunkowi pingwina, który rozmnaża się na kontynencie afrykańskim, zagraża masowe odławianie sardynek, hałas i zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza przez statki przemieszczające się wokół Afryki i uzupełniających paliwo w Zatoce Algoa.

Na pomysł akcji adopcyjnej wpadła jedna z wolontariuszek fundacji, pracująca przy wybiegu dla piskląt. W tym czasie, kiedy wszyscy myślą o czekoladkach i zajączkach proponuję: zaadoptujcie pingwinie jajka - powiedziała agencji Reuters.

Ile to kosztuje?

Wyhodowanie pingwina od jajka do dorosłości jest kosztowne. Fundacja uzyskuje jajka z dwóch dzikich kolonii pingwinów. Po czterech miesięcy od wyklucia ptak wraca na wolność. Chętni do adopcji i ratowania pingwinów mogą zasponsorować jedno jajko za 300 południowoafrykańskich randów (63 PLN), a dorosłego ptaka - za 600 do 1000.