​Kobieta z Maroka, mieszkająca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jest przez miejscowych śledczych podejrzewana o zamordowanie swojego chłopaka i ugotowanie jego ciała. Mięso miała sprzedawać robotnikom z Pakistanu.

Według śledczych, kobieta dokonała zbrodni, kiedy dowiedziała się, że jej partner - z którym była od siedmiu lat - zamierza ożenić się z inną kobietą. Po morderstwie Marokanka poćwiartowała jego ciało, ugotowała je, a następnie z mięsa zrobiła tradycyjne danie z ryżem, które podała pakistańskim robotnikom.

Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyjechał brat mężczyzny, który myślał, że jego krewny jest zaginiony. W mieszkaniu Marokańczyków znalazł jednak w blenderze ludzki ząb. Wezwał policję, która aresztowała kobietę.

Testy DNA wykazały, że ząb faktycznie należy do zaginionego Marokańczyka. Jego partnerka przyznała się do morderstwa i powiedziała, że zbrodni dokonała w wyniku "napadu szaleństwa". Dodała, że chciała się zemścić na swoim partnerze za to, że chciał ją porzucić po tym, jak utrzymywała go przez siedem lat.

Kobieta stanie przed sądem jak tylko śledczy skończą dochodzenie w tej sprawie.

