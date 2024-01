Ambasada Ukrainy we Włoszech zaprotestowała przeciwko zapowiedzianej w Modenie wystawie i debacie na temat rosyjskiej odbudowy zniszczonego i okupowanego przez Rosjan Mariupola. Zaplanowane na 20 stycznia wydarzenie pod nazwą "Odrodzenie Mariupola" to inicjatywa stowarzyszenia kulturalnego Rosja-Emilia Romania.

Oburzenie MSZ w Kijowie i ambasady Ukrainy w Rzymie wywołała także publikacja w mediach społecznościowych na temat tego wydarzenia, w której mowa jest o "wyzwoleniu" Mariupola przez Federację Rosyjską.



Podkreślono w publikacji, że miasto zostanie szybko odbudowane "pod egidą instytucji Federacji Rosyjskiej, której jest integralną częścią". Zapowiedziano między innymi obecność rosyjskiego konsula we Włoszech.



Na poziomie oficjalnym Włochy zdecydowanie wspierają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Oczekujemy odpowiedniej reakcji na to propagandowe wydarzenie - oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko, który poinformował też, że resort upoważnił ambasadę w Rzymie do złożenia oficjalnego protestu.

Melnyk: Obraza dla pamięci tysięcy cywilnych ofiar

Ambasador Ukrainy we Włoszech Jarosław Melnyk napisał list protestacyjny do burmistrza Modeny Gian Carlo Muzzarellego nazywając tę imprezę "obrazą" dla pamięci tysięcy cywilnych ofiar i "pogwałceniem wszystkich moralnych fundamentów i zasad".



Burmistrz, cytowany przez lokalny portal, oświadczył: Odrzucam stanowczo wszelkie próby instrumentalnego wykorzystania spotkania, zapowiedzianego na 20 stycznia w sali miejskiej, wynajętej przez stowarzyszenie kulturalne. Władze Modeny nie popierają w żadnym razie inicjatyw, które proponują prorosyjską interpretację konfliktu, trwającego na Ukrainie. Podkreślił, że konflikt ten został wywołany przez rosyjską inwazję.



Muzzarelli zapewnił, że wydarzenie to nie ma patronatu władz ani nie otrzymało żadnego wsparcia od nich. Zaapelował, aby w jego trakcie przestrzegano zakazu prezentacji "ideologii oraz zachowań faszystowskich i rasistowskich".



Centrolewicowa opozycja apeluje o wydanie zakazu tego wydarzenia.



Mariupol, położony na południowym wschodzie Ukrainy, jest pod rosyjską okupacją od maja 2022 roku. W czasie trwających przez około trzy miesiące walk zostało poważnym stopniu zniszczone.