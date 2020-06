Mieszkańcy Florydy w czasie pandemii koronawirusa mogą skorzystać z zabiegu wstrzykiwania botoksu, nie wysiadając z samochodu. Chirurg plastyczny Michael Salzhauer oferuje zabiegi w formie drive-through - poinformowała w czwartek agencja Reutera.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Znany z reality show Salzhauer, który nazywany jest "Doktorem Miami", przeprowadza zabiegi w garażu budynku, w którym znajduje się jego klinika, w eleganckiej dzielnicy Bal Harbour w Miami.

Salzhauer powiedział, że wpadł na pomysł przeprowadzania zabiegów w aucie, gdy siedział w samochodzie i czekał na badanie krwi na obecność przeciwciał Covid-19. Obszary, w które wstrzykujemy botoks, to górna część twarzy, dokładnie te części twarzy, które nie są zakryte przez maskę, więc jest to naprawdę idealne - stwierdził.



Salzhauer wyjaśnił "Miami News Times", że do zabiegu wystarczy założyć maseczkę i wystawić głowę przez okno samochodu. Całość, zdaniem chirurga, trwa pięć minut.



Jak podała agencja Reutera, pacjenci rejestrują się przez internet i płacą średnio 600 USD za zastrzyki w czoło.



4 maja władze Florydy pozwoliły na częściowe złagodzenie ograniczeń nałożonych w związku z pandemią koronawirusa. Oznacza to, że niektóre zabiegi medyczne mogły zostać wznowione, w tym zastrzyki z botoksu i zabiegi kosmetyczne.