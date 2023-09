Pod Polami Flegrejskimi znajduje się gigantyczne jezioro płynnej magmy. W centrum kaldery, wielkim zagłębieniu powstałym wskutek gwałtownej erupcji, znajduje się zamieszkałe przez ponad 80 tys. Pozzuoli. Łączna liczba mieszkańców kaldery to ok. 360 tys. osób.

Do pierwszej erupcji w rejonie Campi Flegrei doszło ok. 8480 lat przed naszą erą. Najsilniejsza erupcja, sklasyfikowana na 5 w 8-stopniowym Indeksie Eksplozywności Wulkanicznej (VEI), wystąpiła ok. 2150 lat przed naszą erą.

Do ostatniej erupcji doszło z kolei w 1538 roku; została ona sklasyfikowana jako VEI 3.