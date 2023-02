Fragmenty meteorytu, który 14 lutego rozświetlił niebo nad włoskimi regionami Apulia i Basilicata, znaleziono na balkonie domu w Materze na południu kraju - podał ośrodek badań nad meteorytami i atmosferą w krajowym Instytucie Astrofizyki. Meteoryt ważył około 0,5 kg i spadł z prędkością 300 km na godzinę.

Matera / Shutterstock

Ciało niebieskie, dostrzeżone i sfotografowane na południu Włoch przez setki osób, zostało nazwane "walentynkowym meteorytem".

Naukowcy zaapelowali od razu do mieszkańców tego rejonu, by poszukiwali meteorytu, który spadł na ziemię.



W sobotę dokonano odkrycia: jego rozbite fragmenty znaleziono na balkonie domu mieszkalnego na północy Matery. Jak wyjaśnili badacze, mieszka w nim starsze małżeństwo, które nie słyszało hałasu w chwili upadku. Fragmenty zainteresowały synów mieszkańców domu. Znaleźli łącznie 12 większych kawałków i kilkadziesiąt mniejszych. Wszystkie zostały przekazane ośrodkowi badawczemu do analiz.