Współtwórca Wikipedii Jimmy Wales ostrzegł w Tajpej, gdzie rozpoczęło się dwudniowe Forum Innowacji Cyfrowych, że popularna encyklopedia online nie odstąpi od swoich zasad, aby dzięki temu wejść na chiński rynek.

Dostęp do chińskiej Wikipedii, która wystartowała w maju 2001 roku, od 3 czerwca 2004 roku pozostaje zablokowany / Davor Visnjic/PIXSELL / PAP/EPA

Wales dodał, że Wikipedia będzie nadal współpracować z chińskim rządem nad zniesieniem blokady swojej chińskiej wersji.

Dostęp do chińskiej Wikipedii, która wystartowała w maju 2001 roku, od 3 czerwca 2004 roku pozostaje zablokowany. Blokadę założono w przeddzień 15. rocznicy krwawych zajść na Placu Tiananmen w Pekinie.



Wales powiedział, że podczas gdy wiele firm ulegało presji chińskich władz, aby zyskać dostęp do chińskiego rynku, Wikipedia tego nie uczyni.



Założyciel encyklopedii wykorzystującej technologię Wiki, dzięki której internauci mogą wspólnie tworzyć repozytorium wiedzy, oznajmił, że jego fundacja (Wikimedia Foundation) może przyczynić się do większego zrozumienia miedzy Chinami a światem, a nawet dopomóc w poprawie stosunków ChRL z Tajwanem, ponieważ "wiedza może pomagać w rozwiązywaniu nieporozumień".



Wales w Tajpej uczestniczy we wspieranym przez rząd Tajwanu Forum Innowacji Cyfrowych, na którym w czwartek i piątek poruszane są kwestie sztucznej inteligencji, technologii naukowych i finansowych oraz cyfrowych innowacji.



Tajwan jest piątym na świecie krajem o największym nasyceniu technologią telefonii komórkowej oraz obfituje w talenty matematyczno-technologiczne, co daje wyspie bardzo mocną pozycję w produkcji i zastosowaniu cyfrowego kontentu.