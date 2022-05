41-letni Polak Łukasz Cz. został skazany przez sąd w Edynburgu na karę dożywotniego więzienia za zamordowanie swojego dwuletniego syna. Sprawca nie będzie mógł ubiegać się o warynkowe zwolnienie przed upływem 23 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak ustalono podczas procesu, morderstwo miało być akt zemsty na matce dziecka, z którą Łukasz Cz. rozstał się kilka miesięcy wcześniej. Mężczyzna nie mógł znieść faktu, że Patrycja Sz. była już w nowym związku.

Do morderstwa doszło w listopadzie 2020 roku. Chłopiec przebywał tamtej nocy w domu Łukasza Cz., który zaczął wysyłać SMS-y do matki dziecka, pytając ją o jej nowego partnera i ich życie intymne. Ponieważ Patrycja Sz. nie odpowiadała, Łukasz Cz. strzelił trzykrotnie w głowę dziecka z pistoletu gazowego, a gdy obudziło się, dźgnął je kilkakrotnie metalowym szpikulcem i udusił poduszką.



W czasie procesu sprawca, który pracował jako informatyk, przekonywał, że był wówczas w bardzo złym stanie psychicznym, co wpłynęło na jego zachowanie oraz że planował popełnić samobójstwo i nie chciał, by chłopiec pozostał sam. Sąd jednak uznał, że jego stan nie był tak poważny, jak twierdził, i morderstwo było "aktem zemsty i zazdrości".