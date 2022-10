Wygodne i eleganckie. W środku mają zielone aksamitne kanapy, lustra na sufitach, olśniewające urodą mozaiki, witraże i drewniane panele. Tak wyglądają teraz odnowione wagony Orient Expressu odnalezione kilka lat temu w Polsce. Luksusowy pociąg ma wyjechać na tory w 2024 roku.

Wagon Orient Expressu / GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

17 niszczejących, ekskluzywnych wagonów odkryto w porcie kolejowym w Małaszewiczach w woj. lubelskim w 2015 roku. Zlokalizował je francuski fan kolei - Arthur Mettetal, który pisał na temat pociągu pracę magisterską i zajmował się odszukiwaniem wagonów na całym świecie.

Wśród odnalezionych na polskiej stacji wagonów było aż 12 wypoczynkowych i jeden restauracyjny - te zachowały oryginalny wystrój art deco i były w dobrym stanie. Upływający czas i warunki atmosferyczne zrobiły jednak swoje. W dodatku dochodziło do kradzieży elementów wagonów. Wszystkie wymagały więc gruntownej rekonstrukcji.

Znalezisko przetransportowano w 2018 roku do Francji, a nad przywróceniem ich luksusowego wyglądu czuwał paryski projektant Maxime d'Angeac.

Na Instagramie pokazano imponujące efekty prac. Wagony mają odświeżony kolor. Teraz przyciągają wzrok szlachetnie wyglądającą, granatową barwą. Wnętrza są utrzymane duchu lat 20. ubiegłego wieku. I zapierają dech w piersiach:

Firma Accor Hotels, która w 2017 roku nabyła markę Orient Expressu zapowiada, że pociąg wróci na trasę najprawdopodobniej w 2024 roku - jeszcze przed startem letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Skład będzie pokonywał oryginalną trasę - będzie jeździł z Paryża do Stambułu.

Dlaczego wagony utknęły na polskiej stacji?

Wagony, które utknęły na polskiej stacji w 2007 roku należały do austriackiej firmy, która wynajęła je spółce z Rosji. Rosjanie przez kilka lat organizowali tym składem wycieczki, m.in. na trasie z Paryża do Hongkongu.

Na granicy polsko-białoruskiej dokonywano zmiany wózków wagonów z normalnotorowych na szerokotorowe. W końcu skład utknął w Małaszewiczach. Stało się tak, dlatego że operator nie zapłacił stronie białoruskiej olbrzymiej kwoty za przechowanie wózków.

Wagony Orient Expressu na stacji w Małaszewiczach / Wojciech Pacewicz / PAP

Symbol komfortu, bogactwa i ekstrawagancji

Znany z przepychu luksusowy pociąg, kursujący od 1883 roku między Paryżem a Stambułem, symbolizował szczyt komfortu, bogactwa i ekstrawagancji. Przez prawie sto lat był to jeden z najbardziej eleganckich, ale i najdroższych sposobów podróżowania po Europie, a luksusowe wagony sypialne i wagony restauracyjne słynące ze swej kuchni sprawiały, że pociągiem podróżowały osoby arystokratycznego pochodzenia, dyplomaci i ludzie biznesu.

Orient Express na swojej pierwotnej trasie kursował do 1977 roku. W późniejszych latach trasa pociągu skracana była do Bukaresztu, Budapesztu, a potem do Wiednia. Ostatecznie przestał kurować w grudniu 2009 roku.

Orient Express zagościł w Polsce jako atrakcja turystyczna w 1988 roku - skład jechał z Paryża przez nasz kraj aż do Hongkongu. Kurs odbywał się pod nazwą "Nostalgie Paryż - Stambuł Orient Express". Podróż licząca ponad 15 tysięcy kilometrów trwała 19 dni.