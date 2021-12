Sędziowie przysięgli w procesie Ghislaine Maxwell, stojącej pod zarzutem pomocy finansiście Jeffreyowi Epsteinowi w procederze seksualnego wykorzystywania nieletnich nastolatek, wystąpili wczoraj do sądu o transkrypcje zeznań ofiar. Oskarżona nie przyznaje się do winy.

Nowy Jork. Kolejka przed budynkiem sądu okręgu federalnego w pierwszym dniu procesu Ghislaine Maxwell / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Nota do sędzi Alison Nathan dotyczyła trzech z czterech poszkodowanych kobiet - Annie Farmer, "Carolyn" i "Jane". Obwiniały one Ghislaine Maxwell, że ułatwiała Epsteinowi nielegalny proceder, a czasami w tym uczestniczyła.

"Farmer, jedyna oskarżycielka, występująca pod pełnym nazwiskiem, przypomniała, że w 1996 roku miała 16 lat, kiedy Maxwell masowała jej intymne miejsca na ranczu Epsteina w Nowym Meksyku. Carolyn stawiała podobne zarzuty wskazując na to, że miała wtedy 14 lat. Jak dodała, Maxwell powiedziała jej, że "ma wspaniałe ciało dla Epsteina i jego przyjaciół". Według "Jane", oskarżona organizowała masaże seksualne z Epsteinem i czasem przyłączała się do tych sesji.

CNN przywołuje także wypowiedź czwartej oskarżycielki "Kate". Zeznała, że Maxwell zaprosiła ją do siebie i poinstruowała, jak zrobić masaż seksualny Epsteinowi. Często rozmawiała z nią na tematy seksualne i mówiła, aby zapraszała inne młode dziewczyny dla zaspokojenia pragnień Epsteina.

Obrona zwracała uwagę na stwierdzenia zawarte w notatkach FBI, które jej zdaniem były niezgodne z zeznaniami Carolyn. Prawnicy Maxwell podkreślali, że Carolyn nie wspomniała o Maxwell w zeznaniach z 2007 roku.

59-letnia Ghislaine Maxwell, była partnerka i wieloletnia współpracowniczka Epsteina, nie przyznała się do winy w związku z sześcioma federalnymi zarzutami, w tym o handel seksualny nieletnimi i nakłanianie nieletnich do podróży w celu udziału w nielegalnych aktach seksualnych. Jeśli zostanie skazana za wszystkie zarzuty, grozi jej do 70 lat więzienia.

Obrady ławy przysięgłych wieńczą trzytygodniowy proces, na który złożyły się zeznania czterech kobiet. Odnosiły się do molestowania w latach od 1994 do 2004.

Podczas zeznań wstępnych w zeszłym miesiącu, zespół prokuratorów podkreślił, że Maxwell i Epstein używali gotówki dla procederu, który nazwali "piramidą nadużyć". Zarzucali Maxwell przedstawianie dziewczętom oferty masażu jako podstępu, by umożliwić Epsteinowi ich wykorzystanie seksualne.

Epstein przyznał się w 2008 roku do zarzutów o wykorzystywanie nieletnich i stręczycielstwo, został oskarżony w lipcu 2019 roku. Miesiąc później popełnił samobójstwo w więzieniu. Ghislaine Maxwell aresztowano w 2020 roku.