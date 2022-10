29 osób, w tym 4 pracowników służby zdrowia, zmarło na ebolę w Ugandzie w ciągu ostatnich dwóch tygodni, odkąd władze tego kraju ogłosiły wybuch epidemii tej choroby - poinformowała w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szczepionki stosowane z powodzeniem w celu powstrzymania ostatnich wybuchów epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga nie są skuteczne przeciwko wirusowi ebola, odpowiedzialnemu za epidemię w Ugandzie - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Jednak kilka szczepionek przeciwko temu wirusowi jest na różnych etapach rozwoju. Dwie z nich mogą zostać poddane badaniom klinicznym w Ugandzie w nadchodzących tygodniach - dodał szef WHO.



W sumie w Ugandzie w ostatnich dwóch tygodniach zidentyfikowano 63 potwierdzone i prawdopodobne przypadki zachorowań na ebolę, wśród których 29 zakończyło się śmiercią. 10 pracowników służby zdrowia zostało zakażonych, a czterech zmarło - zakomunikował Tedros.



Kiedy występuje opóźnienie w wykryciu wybuchu epidemii eboli, normalne jest, że liczba przypadków początkowo stale rośnie, a następnie maleje w miarę kontynuowania interwencji ratujących życie i wprowadzania środków kontroli epidemii - tłumaczyła minister zdrowia Ugandy Jane Ruth Aceng Ocero.



Wirus eboli, odkryty w 1976 roku, rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zakażonych ludzi i zwierząt, ale nie roznosi się drogą kropelkową. Jest w stanie przetrwać w organizmie nosiciela do roku i może zostać przeniesiony drogą płciową.