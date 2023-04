Nadawanie imion odnalezionym szczątkom dinozaurów to powszechna praktyka. Mamy więc zrekonstruowane szkielety tyranozaurów o imionach Jane, Stan, Thomas czy Tristan. Na całym świecie jest ich około 20, w różnych stopniach kompletności, bo po milionach lat trudno znaleźć wszystkie elementy szkieletu.

Licytacja tyranozaura, najbardziej rozpoznawalnego gatunku dinozaura, odbyła się po raz trzeci w historii (zdj. ilustracyjne) / Aneta Łuczkowska / RMF FM - reporter

Licytacja tyranozaura, najbardziej rozpoznawalnego gatunku dinozaura, odbyła się po raz trzeci w historii. Poprzednia miała miejsce 3 lata temu. Wtedy to dinozaur o imieniu Stan został zakupiony za ponad 30 milionów dolarów przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie ma wkrótce trafić do muzeum w Abu Dhabi. Różnica w cenie obu szkieletów wynika z tego, że Stan, szkielet odkryty w 1987 roku, to szczątki jednego zwierzęcia. Zachowało się do tego aż 65 proc. skamieniałych kości, a to w paleontologicznym świecie bardzo dużo.

Naukowcy krytycznie podchodzą do sprzedaży cennych skamielin w prywatne ręce, bo choć można na tym zarobić krocie, to może to zamknąć badaczom dostęp do analizy szczątków dinozaurów.