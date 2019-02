Amerykański prezydent Donald Trump poddał się w Waszyngtonie czterogodzinnym kontrolnym badaniom lekarskim. "Jestem szczęśliwy, że mogę poinformować, iż prezydent USA jest zdrowy i mam nadzieję, że tak będzie przez całą jego kadencję" - oświadczył prezydencki lekarz Sean Conley. Jak poinformował, Trump nie pije alkoholu i nie pali papierosów, jest za to fanem coca coli light oraz fast foodów.

Badania zostały wykonane w szpitalu wojskowym Walter Reed na przedmieściach Waszyngtonu.



Prezydent jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków i myślę, że tak pozostanie do końca kadencji, a nawet do końca kolejnej kadencji, jeśli zostanie ponownie wybrany - podkreślił lekarz Sean Conley. Ma dużo energii, wytrzymałości, co świadczy o tym, że ma znakomite geny. Jego serce pracuje wzorowo - wyliczał.

Jak podkreślił prezydencki lekarz, jedynym mankamentem w stanie zdrowia Donalda Trumpa jest jego lekka nadwaga. Prezydent, przy wzroście 190 cm, waży 108 kg. Zalecono mu zestaw ćwiczeń do zrzucenia zbędnych kilogramów. Według lekarza Trump powinien pozbyć się od 4 do 7 kg.