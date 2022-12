Zmarł 47-letni Polak, który kilka dni temu miał wypadek w Alpach - poinformował Allgäuer Zeitung. To drugi w minionych miesiącach tragiczny wypadek w Alpach, w którym zginął Polak.

Ischgl (zdjęcie archiwalne) / Shutterstock

Do wypadku doszło w czwartek po godzinie 12 na stoku narciarskim w Ischgl. 47-latek spadł z wysokości około 25 metrów. Helikopter ratunkowy zabrał go do szpitala stanowego w Innsbrucku - podaje AZ.

Jak poinformował Allgäuer Zeitung, cytując lokalną policję, 47-letni Polak zmarł w poniedziałek rano w wyniku odniesionych obrażeń.

Na początku października w Alpach, na granicy Włoch i Szwajcarii, zginął 37-letni wspinacz z Polski.