Szwajcarscy ratownicy górscy i policjanci znaleźli w Alpach ciała 5 skiturowców, poszukiwanych od sobotniego poranka. Szósta osoba uznawana jest wciąż za zaginioną. Ofiary to członkowie jednej rodziny.

Zermatt na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

W niedzielę wieczorem ok. godziny 21:20 ratownicy górscy i wspomagający ich policjanci dotarli w rejon Tête Blanche w Alpach, gdzie odnaleźli ciała 5 poszukiwanych skiturowców.

Akcja na wysokości 3706 m n.p.m w pobliżu Matterhornu - szczytu leżącego na granicy Szwajcarii i Włoch - trwa. Poszukiwana jest szósta zaginiona osoba.

Grupa sześciu skitutowców wyruszyła w Alpy w sobotę rano z miejscowości Zermatt szlakiem na Arolla i od tamtego czasu była poszukiwana.

Policja od początku informowała o złych warunkach pogodowych, które utrudniają akcję poszukiwawczą.

Akcja prowadzona jest po obu stronach Matterhornu, zarówno przez służby szwajcarskie, jaki i włoskie.

Agencja Reutera podaje, że 5 odnalezionych skiturowców to członkowie jednej rodziny, w tym trzej bracia. To Szwajcarzy w wieku od 21 do 58 lat, doświadczeni alpiniści.

Zermatt to popularny wśród turystów z całego świata ośrodek narciarski.