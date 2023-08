Nowy laptop gamingowy przyda się nie tylko do zabawy, ale także pracy i nauki. Zakup komputera nie jest łatwy, dlatego przygotowaliśmy zestawienie pięciu genialnych modeli, które są wyposażone w naprawdę dobre podzespoły i zapewniają super wydajność.

Laptop Dell G15 5525-8328 z kartą RTX 3050!

Firma Dell, znana z produkcji niezawodnych i wydajnych komputerów, prezentuje model G15 5525-8328. Jego 15,6-calowy ekran oferuje wyraźne i żywe obrazy, idealne zarówno dla pracy, jak i rozrywki. Procesor AMD Ryzen 5 6600H to nowoczesny i wydajny sześciordzeniowy układ, który wspierany przez 16 gigabajtów RAM-u zapewnia doskonałą płynność działania systemu oraz aplikacji.

Warto również zwrócić uwagę na dysk SSD o pojemności 512 GB - jest to szybkie i niezawodne rozwiązanie, które przyspiesza działanie systemu oraz skraca czas ładowania aplikacji. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX3050 to nowoczesna jednostka, która z powodzeniem poradzi sobie z nowymi tytułami gier, oferując przyzwoite detale graficzne i płynność rozgrywki. System Windows 11 Home to najnowsze osiągnięcie Microsoftu, które wnosi wiele usprawnień oraz nowości względem poprzednich wersji systemu.

Laptop Lenovo IdePad Gaming 3 15ACH6 z wydajnym chłodzeniem

Kiedy mówimy o Lenovo, mówimy o jakości. Model IdeaPad Gaming 3 15ACH6 to prawdziwe cudo techniki, które z pewnością przypadnie do gustu zarówno graczom, jak i osobom potrzebującym wydajnego laptopa do pracy. 15,6-calowy ekran IPS z częstotliwością odświeżania 120 hercówz to gwarancja płynności obrazu oraz doskonałych kątów widzenia.

Procesor AMD Ryzen 5 5600H w połączeniu z 16 gigabajtami RAM to doskonała podstawa dla wielu wymagających aplikacji. Dysk SSD o pojemności 512 GB to gwarancja szybkości działania systemu oraz krótkiego czasu ładowania gier i aplikacji. Kartą graficzną jest tu NVIDIA GeForce RTX3050Ti, co sprawia, że nawet najbardziej wymagające gry będą działać płynnie i z dobrą jakością grafiki.

Laptop ASUS TUF Gaming F15 z szybkim procesorem

Seria TUF od firmy ASUS to linia produktów stworzonych z myślą o graczach i profesjonalistach. Model FX506HE-HN012 oferuje 15,6-calowy ekran IPS o imponującej częstotliwości odświeżania 144 herców, co sprawia, że obraz jest niezwykle płynny, a gry i filmy wyglądają znacznie lepiej.

W sercu tego laptopa pracuje procesor Intel Core i5-11400H, który razem z 16 GB RAM stanowi potężny zestaw do pracy i rozrywki. Dysk SSD o pojemności 512GB zapewnia szybkie uruchamianie systemu, gier oraz aplikacji. Do tego karta graficzna NVIDIA GeForce RTX3050Ti, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz płynność działania nawet najbardziej wymagających gier.

Laptop HP Victus 15-FB0113NW o wysokiej częstotliwości odświeżania

HP Victus 15-fb0113nw to laptop stworzony z myślą o tych, którzy poszukują zarówno wydajności, jak i estetyki. Posiada on 15,6-calowy ekran IPS z częstotliwością odświeżania 144 herców, co gwarantuje wyjątkowe wrażenia wizualne podczas korzystania z różnorodnych treści. Procesor AMD Ryzen 5 5600H współpracuje z 8 GB RAM, zapewniając płynność działania nawet w bardziej wymagających aplikacjach.

Dysk SSD o pojemności 512 gigabajtów to doskonałe miejsce dla Twojego systemu, plików oraz gier. Karta graficzna AMD Radeon RX6500M to nowoczesne rozwiązanie, które dostarczy doskonałe efekty wizualne w grach. Całość jest zaopatrzona w najnowszy system Windows 11 Home, który oferuje wiele nowych funkcji i usprawnień.

Nowy laptop ACER Nitro 5 AN517-55 z super procesorem

Acer Nitro 5 AN517-55 to model, który z pewnością zwróci na siebie uwagę miłośników gier. Duży, 17,3-calowy ekran IPS o częstotliwości odświeżania 144Hz to prawdziwa uczta dla oczu. Pod maską kryje się procesor Intel Core i5-12500H współpracujący z 16 GB RAM, dzięki czemu ten laptop radzi sobie z wieloma zadaniami jednocześnie.

Dysk SSD o pojemności 512 gigabajtów to gwarancja szybkiego działania systemu oraz błyskawicznych czasów ładowania gier i aplikacji. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX3050Ti to rozwiązanie idealne dla tych, którzy cenią wysoką jakość obrazu i płynność gier.

