Rekomendację usunięcia TikTok z telefonów i urządzeń szkockiego parlamentu otrzymali członkowie izby - poinformował Sky News. Ma to związek z obawami o bezpieczeństwo. Podobny zakaz wprowadzono m.in. w Komisji Europejskiej i Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podała stacja Sky News, członkowie szkockiego parlamentu i jego pracownicy otrzymali od władz "mocną" rekomendację, aby usunąć aplikację TikTok. Dotyczy to osobistych urządzeń używanych do łączenia się z systemami IT parlament.

Komunikat ten przekazano w wysłanym dziś mailu.

Alan Balharrie, szef działu informatycznego szkockiego parlamentu, napisał w wiadomości do parlamentarzystów, że "mocna" rekomendacja została wyrażona "po dyskusjach z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa".

Przekazujemy to zalecenie zapobiegawczo oraz w oparciu o najlepsze posiadane przez nas informacje - dodał.

TikTok w Polsce

Obecnie w Polsce nie ma jednoznacznych rekomendacji ws. zakazu korzystania z TikToka - powiedział na początku marca pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Analizujemy różnego rodzaju chińskie technologie czy produkty telekomunikacyjne - dodał.

Żaryn powiedział kilkanaście dni temu, że "na ten moment nie ma żadnych jednoznacznych rekomendacji dotyczących zakazu korzystania z TikToka". Zaznaczył jednocześnie, "że w przeszłości były wydawane przez polskie służby rekomendacje dotyczące innych usług czy technologii chińskich".

TikTok w Komisji Europejskiej

Jak informowaliśmy w lutym, Komisja Europejska od połowy marca miała zakazać używania na telefonach służbowych swoich pracowników TikToka.

KE odmówiła jednak podania dalszych szczegółów na temat tego, czy doszło do jakichś incydentów z udziałem TikToka mających wpływ na jej decyzje.

TikTok w USA

Biały Dom nakazał pod koniec lutego agencjom rządowym wyeliminowanie w ciągu 30 dni chińskiej aplikacji TikTok z federalnych urządzeń i systemów. Zaprotestował przeciw temu Amerykański Związek Swobód Obywatelskich (ACLU).

Dyrektor Biura ds. Zarządzania i Budżetu w Białym Domu Shalanda Young uzasadniała decyzję obawami o bezpieczeństwo amerykańskich danych.

Reuters przypomina, że zakaz, zarządzony przez Kongres USA pod koniec ubiegłego roku, podąża za podobnymi decyzjami Kanady, UE, Tajwanu i ponad połowy stanów USA. Kanada w poniedziałek nakazała usunięcie TikToka ze wszystkich rządowych urządzeń mobilnych.

TikTok w Wielkiej Brytanii

Również brytyjscy ministrowie i pracownicy służb publicznych będą musieli usunąć TikToka ze służbowych komórek.

Zdaniem Alicji Kearns, szefowej Komisji do Spraw Zagranicznych w Izbie Gmin, TikTok jest koniem trojańskim, który zbiera krytyczne dane.

Administratorzy aplikacji zaręczają, że nie przekazują danych władzom w Pekinie. Są jednak wątpliwości, na jakie brytyjski rząd nie może sobie pozwolić.