"Nie wiem, co stało się na tym spotkaniu" - przyznał szef amerykańskiego wywiadu Dan Coats, odnosząc się do poniedziałkowych rozmów w Helsinkach prezydentów USA Donalda Trumpa i Rosji Władimira Putina. W czasie wspólnej konferencji prasowej po tym spotkaniu ze strony Trumpa padło kilka budzących kontrowersje wypowiedzi. Prezydent USA stwierdził m.in. - wbrew ustaleniom amerykańskiego kontrwywiadu - że nie widzi żadnego powodu, by wierzyć, że Rosja ingerowała - na jego korzyść - w przebieg amerykańskich wyborów prezydenckich w 2016 roku.

