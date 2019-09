Rodzina z Webster na Florydzie opłakuje 9-miesięcznego szczeniaka pitbulla, który uratował dwóch małych braci. Pies obronił chłopców przed atakiem jadowitego węża koralowego. Niestety, sam został ukąszony i dzień później zmarł.

Do groźnej sytuacji doszło, gdy 10-letni Oriley Richardson bawił się na podwórku rodzinnego domu w Webster. W pewnym momencie szczeniak Zeus skoczył w jego kierunku i rzucił się na coś, co leżało na ziemi. Matka chłopca Gina Richardson, która widziała całą sytuację przez okno, była przekonana, że pies bawi się grubą liną. Okazało się jednak, że Zeus walczył, by odciągnąć węża koralowego od Orileya.

W tym czasie na podwórko wyszedł 11-letni brat Orileya, Orion. Chciał zmienić wodę Zeusowi. Pies zauważył, że także drugi chłopiec jest w niebezpieczeństwie. Rzucił się całym ciałem na węża, przygniótł go i odgryzł mu łeb. Niestety, gad wcześniej zdążył cztery razy ugryźć psa.

Rodzina zawiozła Zeusa do kliniki weterynaryjnej. Lekarze nie byli jednak w stanie uratować szczeniaka. Zmarł następnego dnia.

Zaczęłam płakać. Moje dzieci też płakały. Czułam się jak emocjonalny wrak - tak psa wspomina matka chłopców. Rodzina, która ma w sumie czworo dzieci, pojechała do klinki, by pożegnać się z Zeusem. Wzięła ze sobą jego matkę, Segę. Podeszła do jego łba, położyła łapy na stole i zaczęła wąchać - opowiada Gina Richardson. Położyła uszy po sobie, wskoczyła na sofę obok mnie i położyła łeb na moich udach. Nie tylko nasza rodzina była załamana, także matce Zeusa pękło serce - opowiada kobieta.

Gina Richardson podkreśla, że zawsze będzie wdzięczna Zeusowi. Według niej to bohater. Gdyby go tam nie było, mogłaby stracić któreś z moich dzieci - zauważa.

Z kolei Gary Richardson, ojciec chłopców ma nadzieję, że zachowanie Zeusa pomoże zmienić społeczny odbiór pitbulli. Był moim najlepszym przyjacielem - zapewnia.

Źródło: CNN