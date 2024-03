W imieniu poszkodowanej starszej damy wystąpiła organizacja American Civil Liberties Union. Podkreśliła, że kiedy policja przeszukiwała dom, Ruby Johnson marzła w szlafroku w samochodzie policyjnym, a trauma policyjnego najazdu spowodowała trwały uszczerbek na zdrowiu.

Ruby Johnson, lat 78, podczas szturmu SWAT na jej dom / ACLU /

Zarówno pani Johnson, jak i jej dom "wciąż są naznaczone niezagojonymi ranami" - napisała w oświadczeniu organizacja.

Jest to o tyle istotna sprawa, ponieważ po raz pierwszy potwierdza, że w świetle naszej konstytucji stanowej, policja może być pociągnięta do odpowiedzialności za wtargnięcie do czyjegoś domu bez prawdopodobnej przyczyny - powiedział dyrektor prawny organizacji, Tim Macdonald.

Sąd uznał, że policja nie miała wystarczających powodów do prowadzenia przeszukania, i orzekł odszkodowanie 3,7 mln USD.