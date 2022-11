Trzech zawodników zespołu futbolu amerykańskiego Uniwersytetu Wirginii nie żyje, a dwóch kolejnych jest rannych po strzelaninie, do jakiej doszło w Charlottesville. W sprawie zatrzymano studenta tej samej uczelni. To on miał strzelać do młodych mężczyzn.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Policja w hrabstwie Henrico w poniedziałek zatrzymała 22-letniego Christophera Darnella Jonesa. W strzelaninie zginęli Lavel Davis Jr, Devin Chandler i D'Sean Perry. Trener drużyny futbolu amerykańskiego Tony Elliot podkreślił, że nie ma słów, by określić jego zdruzgotanie. "To byli niesamowici młodzi mężczyźni z aspiracjami i niezwykle świetlaną przyszłością" - komentował. O życie w szpitalu walczy kolejny zawodnik - Mike Hollins. Kolejna osoba ranna jest w stanie stabilnym. Z informacji przekazanych przez policję i uniwersytet wynika, że do strzelaniny doszło w autokarze w niedzielę wieczorem czasu lokalnego. Studenci wrócili właśnie z wycieczki do Waszyngtonu. Jones, były członek drużyny futbolu amerykańskiego, miał otworzyć ogień do aktualnych zawodników zespołu. W czasie poszukiwania sprawcy, uniwersytet musiał odwołać zajęcia dla ponad 4000 studentów. Kampus został zamknięty. Obława zakończyła się w poniedziałek ranem, kiedy Jones trafił w ręce policji. Mężczyznę zatrzymał funkcjonariusz policji, który zauważył jego auto w hrabstwie Henrico. Policja nie podaje, jaki był motyw ataku. Rektor uniwersytetu Jim Ryan nazwał incydent "smutnym, szokującym i tragicznym dla społeczności uniwersyteckiej". "Kiedy patrzę na naszych studentów, widzę własne dzieci. Nie mogę sobie wyobrazić nic gorszego dla rodzica niż utrata dziecka" - zaznaczył. Tylko w tym roku w Stanach Zjednoczonych doszło do 68 strzelanin na terenach szkół i uniwersytetów. Najbardziej tragiczną pozostaje strzelanina na uczelni Virginia Tech z 2007 roku. Wówczas 23-letni student zabił 32 osoby, zanim popełnił samobójstwo - podaje CNN. Zobacz również: Błaszczak: Rosja próbuje po raz kolejny wywołać kryzys

Ekspert: Stosunki turecko-amerykańskie są najgorsze w historii najnowszej

Rosjanie przeprowadzili ataki rakietowe na ukraińskie miasta

CNN: Rosja celowo opóźniła wycofanie wojsk z Chersonia. Powodem wybory w USA