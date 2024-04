W Chabarowsku w Rosji wprowadzono stan wyjątkowy. Wykryto tam znaczny wzrost promieniowania. Władze miasta zapewniają, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

Chabarowsk / Shutterstock

Promieniowanie wykryto na przemysłowej dzielnicy miasta. Znajduje się tam m.in. skład złomu.

Na części tego terenu wprowadzono stan wyjątkowy. Podwyższony poziom promieniowania zlokalizowany jest w odległości około 2,5 km od zabudowań mieszkalnych.

Jak zapewniają lokalne władze, nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nikt nie został poszkodowany. Poza obszarem, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy, poziom promieniowania jest w normie.

Novayagazeta.ru podaje, że źródło promieniowania zostało już zlokalizowane i zutylizowane. Wyjaśniono, że chodziło o kapsułkę z cezem z defektoskopu.

Przez kolejne prowadzone będą pomiary kontrolne. Zniesienie stanu wyjątkowego planowane jest w poniedziałek.

Promieniowanie przekroczone 1600 razy?

Podwyższony poziom promieniowania odkrył jeden z mieszkańców. Novayagazeta.ru podaje, że mężczyzna przejeżdżał obok składu metali, kiedy zadziałał jego osobisty licznik Geigera.

"Stało się to 28 marca, ale Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych rozpoczęło poszukiwania dopiero tydzień później, w czwartek 4 kwietnia. Dzień wcześniej na miejsce udali się ochotnicy z grupy kontroli promieniowania. Powiedzieli, że dozymetr w swojej wartości szczytowej pokazał do 800 mikrosiwertów" - pisze portal. Jak podkreślono, "to 1,6 tys. razy więcej niż wartość bezpieczna".

Inaczej tę historię przedstawił szef miejskiego wydziału ds. obrony cywilnej i sytuacji nadzwyczajnych. Twierdził on bowiem, że przedstawiciele Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych "niezwłocznie" udali się na miejsce zdarzenia.

Chabarowsk to miasto w Rosji, położone w południowo-wschodnim regionie azjatyckiej części tego kraju.