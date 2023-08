Według wstępnie podanej ekspertyzy przyczyną wypadku, w którym śmierć poniósł 74-letni mężczyzna, mogło być naruszenie stabilności zgromadzonych produktów. Nastąpiło to prawdopodobnie wtedy, gdy złamaniu uległ jeden ze stelaży, na których dojrzewał parmezan. Według przyjętych na tym etapie dochodzenia ustaleń, spowodowane to zostało przez maszynę do czyszczenia półek uruchomioną przez pracującego w magazynie właściciela przedsiębiorstwa.

Jak informuje "Il Giorno", po wydobyciu ciała Giacomo Chiappariniego spod stert serów, rozpoczęła się walka z czasem o uratowanie zgromadzonych w dojrzewalni parmezanowych kręgów. Trzeba je w niedługim czasie ponownie ułożyć w taki sposób, aby proces dojrzewania odbywał się w niezmienionych warunkach. O pomoc rodzinie pogrążonej w żałobie w uratowaniu składu cennego wyrobu zaapelował Bortolo Ghislotti, szef lokalnego związku producentów rolnych.