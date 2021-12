Francuski wspinacz dostał połowę skarbów, jakie w 2013 roku znalazł na Mont Blanc. Była to skrzynia wypełniona rubinami, szafirami i szmaragdami. Prawdopodobnie należała do jednej z ofiar indyjskiego samolotu, który pół wieku temu rozbił się we francuskich Alpach.

REKLAMA