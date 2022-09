Do Stanów Zjednoczonych dotarł huragan Ian. Służby stanowe apelują, by ludzie nie ryzykowali i nie zbliżali się do wybrzeża. Niektórzy wykorzystują okazję, gdy nadciąga żywioł, by zrobić fotografię w ekstremalnych warunkach.

Przygotowania na Florydzie do huraganu Ian / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski wypatrzył dwoje ludzi, którzy zapragnęli zrobić sobie zdjęcie przy słynnym punkcie orientacyjnym na Key West. To najdalej wysunięte miejsce na południe USA. Na obrazie z kamery zainstalowanej przy "Southernmost Point" widać, jak zalewają ich fale. Jedna z osób przewraca się. Mają problem z utrzymaniem równowagi. Woda wdziera się na Key West. Dochodzi 22:30. W pobliżu szaleje huragan 3 kategorii. Na całej Florydzie obowiązuje stan zagrożenia. Do wybrzeża zbliża się huragan Ian. Kieruje się według najnowszych prognoz w stronę Fort Myers. Wcześniej spodziewano się, że wejdzie na ląd nieco wyżej na północ w rejonie Sarasoty. W najbliższych godzinach Ian osiągnie 4 kategorię w pięciostopniowej skali. Dwie ofiary huraganu na Kubie Co najmniej dwie osoby zginęły w efekcie huraganu Ian, który we wtorek nawiedził Kubę. Największe zniszczenia odnotowano w zachodniej części wyspy, szczególnie w prowincji Pinar del Rio. Żywioł uszkodził sieć elektryczną, pozbawiając cały kraj prądu. Jak poinformował portal CiberCuba, powołujący się na doniesienia lokalnych władz, pierwszą z ofiar jest 43-letnia kobieta, która została przygnieciona przez jedną ze ścian swego domu. Konstrukcja nie wytrzymała silnego podmuchu wiatru. Mieszkanka prowincji Pinar del Rio, jak podają lokalne władze, odmówiła opuszczenia swego domu w obawie przed splądrowaniem go przez złodziei. W tej samej prowincji we wtorkowe popołudnie potwierdzono zgon mężczyzny, który podczas huraganowych wiatrów i silnych opadów deszczu został porażany prądem. Zobacz również: Huragan Ian uderzył w Kubę. Cała wyspa bez prądu