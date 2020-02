Policja w Irlandii podejrzewa, że agencji rosyjskiego wywiadu zostali wysłani do tego kraju, aby namierzyć dokładną lokalizację leżących na dnie oceanu kabli światłowodowych, które łączą Europę z Ameryką - pisze brytyjski "The Times". To wzbudziło obawy, że rosyjscy agenci sprawdzają kable pod kątem słabych punktów, aby w przyszłości, w razie konfliktu móc je uszkodzić.

