Była gwiazda brazylijskiego futbolu Ronaldinho został zatrzymany w hotelu w Paragwaju za posługiwanie się fałszywym paszportem. 39-latek przyjechał do tego kraju w środę. Został zatrzymany razem z bratem.

/ PARAGUAYAN PROSECUTORE / PAP/EPA

Legenda brazylijskiej piłki nożnej Ronaldinho został aresztowany za przekroczenie granicy Paragwaju na podstawie fałszywego paszportu.

39-latek został zatrzymany w klubie jachtowym w Asuncion razem z bratem Roberto.

Jak pisze lokalna prasa, obaj posługiwali się paragwajskimi paszportami wystawionymi na ich nazwiska.

/ PARAGUAYAN PROSECUTORE / PAP/EPA



Ronaldinho przez lata czarował kibiców sztuczkami technicznymi. Grał w Paris Saint-Germain, Barcelonie i w Milanie. Zdobył Złotą Piłkę, a z reprezentacją Brazylii wywalczył mistrzostwo świata. W 2002 roku na mundialu zdobył z rzutu wolnego jedną z najpiękniejszych bramek w historii.

Piłkarz pochodzi z położonego w południowej Brazylii miasta Porto Alegre, a konkretnie z ubogiej dzielnicy Vila Nova. Wyrwał się stamtąd dzięki bratu, który również był zawodowym piłkarzem.

Ronaldinho szybko zadebiutował w reprezentacji Brazylii, a już w 1999 roku pojechał z Canarinhos na Copa America, w którym strzelił jedną bramkę. Grał wtedy w Gremio Poro Alegre i już wtedy zachwycał kibiców swoimi umiejętnościami. W 2001 roku trafił do Paris Saint-Germain, a rok później zadebiutował na mistrzostwach świata, gdzie zdobył słynną bramkę.

Wtedy walkę o piłkarza rozpoczęły najlepsze kluby w Europie. Ostatecznie za nieco ponad 32 miliony euro Brazylijczyk trafił do Barcelony, gdzie szybko stał się największą gwiazdą katalońskiego zespołu. To m.in. dzięki niesamowitej technice i finezyjnemu dryblingowi, na który nabierało się mnóstwo gwiazd światowej piłki. Z Barceloną dwa razy zdobył Mistrzostwo Hiszpanii i również dwa razy Superpuchar Hiszpanii. Raz triumfował w Lidze Mistrzów.

W 2008 roku Ronaldinho przeszedł do Milanu, a w 2011 roku na dobre zniknął z europejskiej piłki, przenosząc się do Flamengo Rio de Janeiro. Później grał jeszcze w Atletico Mineiro, meksykańskim Queretaro i na koniec profesjonalnej kariery przeszedł do Fluminense. Po rezygnacji z profesjonalnej gry, występował w meczach charytatywnych i towarzyskich.