​Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro jest gotów spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. "Jestem gotów rozmawiać o wszystkim, o czym on chce rozmawiać" - powiedział Maduro w swym wystąpieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Nicolas Maduro / Peter Foley / PAP/EPA

Maduro podkreślił, że chce spotkać się z Trumpem, mimo różnicy zdań między nimi. Jestem gotów uścisnąć dłoń prezydenta Stanów Zjednoczonych i przedyskutować z nim nasze dwustronne różnice i problemy naszego regionu - powiedział w środę wieczorem czasu lokalnego.

We wtorek podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Donald Trump zaapelował do światowych przywódców o "wzywanie do przywrócenia demokracji w Wenezueli".

Nie tak dawno Wenezuela była jednym z bogatszym państw na świecie. Dziś socjalizm spowodował bankructwo zasobnego w ropę kraju i wpędził jego ludzi w skrajną nędzę - powiedział Trump na forum ONZ.

Maduro w wystąpieniu telewizyjnym uznał słowa prezydenta USA za usprawiedliwienie dla amerykańskiego kolonializmu w Ameryce Południowej.

Nicolas Maduro został wybrany na drugą kadencję w maju. Jest oskarżany przez opozycję i społeczność międzynarodową o osłabianie demokracji i doprowadzenie zamożnej Wenezueli do stanu katastrofy humanitarnej. Stany Zjednoczone, podobnie jak wiele innych krajów, uznały wybory w Wenezueli za nieprawomocne i nałożyły na nią dodatkowe sankcje, w ramach których zabroniono amerykańskim firmom i obywatelom USA pomagania rządowi w Caracas w sprzedaży nieruchomości i dóbr inwestycyjnych.

Wenezuela od kilku lat pogrążona jest w głębokim kryzysie gospodarczym i społecznym; zmaga się z recesją i wielocyfrową inflacją oraz niedoborami żywności i leków. Według ONZ w ostatnich latach z przyczyn politycznych i ekonomicznych Wenezuelę opusiło ponad 2 mln ludzi.