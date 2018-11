Linie lotnicze Southwest Airlines przeprosiły matkę 5-latki, z której imienia pracownicy tej linii robili sobie żarty. Dziewczynka ma na imię Abcde.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Traci Redford leciała ze swoją 5-letnią córką z Kalifornii do Teksasu. Podczas odprawy na lotnisku John Wayne Airport pracownik linii lotniczych Southwest Airlines na widok imienia zapisanego w karcie pokładowej dziecka wybuchnął śmiechem. Co więcej, zdjęcie karty wrzucił do sieci.

Oburzona matka złożyła oficjalną skargę. Jak twierdzi, najbardziej zabolała ją reakcja córki, która nie rozumiała, dlaczego obcy ludzie z niej się śmieją.

Powiedziała: Mamo, dlaczego oni śmieją się z mojego imienia? Odpowiedziałam, że nie wszyscy ludzi są mili, niestety - powiedziała Traci Redford w rozmowie z telewizją ABC7.

Linie lotnicze zareagowały i przesłały przeprosiny dopiero po dwóch tygodniach, po nagłośnieniu sprawy w mediach.

Z oficjalnych danych z 2014 roku w Stanach Zjednoczonych imię Abcde nosi 328 dzieci.