Izraelska policja od co najmniej od 2015 roku wykorzystuje oprogramowanie szpiegujące Pegasus do hakowania telefonów cywilów, w tym polityków oraz liderów antyrządowych protestów, mi.in. w czasie gdy premierem był Benjamin Netanjahu, bez nakazu sądowego - pisze we wtorek dziennik finansowy "Kalkalist".

