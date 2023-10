Wcześniej Andrzej Duda wziął udział w odprawionej w katedrze św. Patryka w Nowym Jorku mszy świętej w intencji św. Jana Pawła II. Był to pierwszy punkt wizyty prezydenta w Nowym Jorku z okazji 86. Parady Pułaskiego.





Prowadzący nabożeństwo biskup pomocniczy Nowego Jorku Edmund Whalen witając polskiego prezydenta i przedstawicieli Polonii, zwrócił uwagę na chrześcijański przykład, jaki dali Polacy swoją postawą wobec uchodźców z Ukrainy.

W tym mieście imigrantów witamy i jesteśmy wdzięczni narodowi polskiemu, za to co zrobili dla ukraińskich uchodźców, za przyjęcie ich nie do programu dla uchodźców, ale do swoich domów i serc. Pokazaliście nam wielki przykład (...) to właśnie oznacza bycie katolikiem - powiedział biskup pomocniczy Nowego Jorku Edmund Whalen.

Jak dodał, jest to postawa do której wzywał Jan Paweł II, apelując "nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi".

Obok Dudy w Nowym Jorku swoją dwudniową wizytę odbywa minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.