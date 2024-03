Papież Franciszek - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - nie przybył do rzymskiego Koloseum, by przewodniczyć Drodze Krzyżowej w Wielki Piątek. Papież pozostał w Watykanie - podała telewizja RAI tuż przed transmisją nabożeństwa. Watykan tłumaczy to troską o "zachowanie zdrowia" Franciszka.

Papież Franciszek / ETTORE FERRARI / PAP/EPA Jeszcze wczesnym wieczorem Watykan potwierdził, że papież będzie przewodniczyć Via Crucis. Po 21:00 watykańskie biuro prasowe podało, że w trosce o "zachowanie zdrowia" papieża przed sobotnią mszą Wigilii Paschalnej obserwuje on Drogę Krzyżową z Domu Świętej Marty, gdzie mieszka. Wcześniej Franciszek przewodniczył w bazylice Świętego Piotra nabożeństwu Męki Pańskiej. W liturgii uczestniczyło 4500 osób, wśród nich 35 kardynałów. Od ponad miesiąca papież zmaga się z problemami z głosem z powodu przedłużającej się infekcji dróg oddechowych. W Niedzielę Palmową nie przeczytał homilii podczas uroczystej mszy na placu Świętego Piotra. Po raz pierwszy Franciszek napisał rozważania Drogi Krzyżowej Franciszek w tym roku po raz pierwszy napisał rozważania Drogi Krzyżowej. Ich tytuł to "W modlitwie z Jezusem na Drodze Krzyża". W poprzednich latach rozważania Drogi Krzyżowej pisali biskupi, zakonnicy, całe rodziny, młodzi ludzie, uczniowie, małżonkowie, misjonarze, migranci, uchodźcy - przypomniał portal Vatican News. W tym roku, po raz pierwszy w swym pontyfikacie, przygotował je Franciszek. W 2000 roku, a więc w Roku Świętym, tekst napisał Jan Paweł II. Wideo youtube W zeszłym roku papież nie uczestniczył w Drodze Krzyżowej, ponieważ wracał do zdrowia po pobycie w szpitalu z powodu zapalenia płuc.

Co znajduje sie w rozważaniach tegorocznej Drogi Krzyżowej? Franciszek poświęcił rozważania ofiarom wojen, kobietom nękanym przemocą, porzuconym osobom starszym, dzieciom nienarodzonym, prześladowanym chrześcijanom.



Zachęcił każdego do refleksji: "Czy w obliczu tragedii świata moje serce jest z lodu czy wybucha płaczem? Jak reaguję na szaleństwo wojny, na twarze dzieci, które nie potrafią się już uśmiechać, na matki, które widzą je niedożywione i głodne, i którym brak już łez?".



Papież napisał też o internetowych hejterach podkreślając: "Nie trzeba nawet makabrycznego orszaku: wystarczy klawiatura, aby obrażać i publikować wyroki".



W rozważaniach jest modlitwa: "Ojcze, miej miłosierdzie dla nas i świata całego", "Jezu - zachowaj Kościół i świat w pokoju".



W rozważaniach jest modlitwa: "Ojcze, miej miłosierdzie dla nas i świata całego", "Jezu - zachowaj Kościół i świat w pokoju".

Jak dodał papież, "żyjemy w bezlitosnych czasach i potrzebujemy współczucia".