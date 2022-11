W Stanach Zjednoczonych odnotowano największą od dekady liczbę hospitalizacji z powodu grypy oraz spadek liczby szczepień przeciwko tej infekcji – wynika z najnowszych danych Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

USA: Rekordowa liczba hospitalizacji z powodu grypy i największy spadek szczepień / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

"Epidemiologia obecnego sezonu grypowego nie była tak zła od epidemii świńskiej grypy w 2009 r. wywołanej przez wirusa H1N1" - stwierdza BBC News. Ale wcześniej nie było też tak małego zainteresowania szczepieniami przeciwko grypie sezonowej.

Dotychczas mniej o 5 mln osób dorosłych zaszczepiło się w Stanach Zjednoczonych przeciwko grypie w porównaniu do roku ubiegłego. Eksperci CDC obawiają się w tej sytuacji potrójnej pandemii infekcji dróg oddechowych wywołanej jednoczesnym wzrostem zachorowań na grypę, Covid-19 oraz zakażeń wirusem RSV.

Z danych CDC wynika, że dotąd odnotowano w USA co najmniej 1,6 mln przypadków grypy, a 13 tys. chorych trafiło do szpitala. Zarejestrowano też pierwsze w tym sezonie grypowym zgony - zmarło co najmniej 730 osób. Najczęściej ofiarami tego zakażenia są osoby starsze z chorobami towarzyszącymi, ale odnotowano również cztery zgony wśród dzieci.

"Nie ma wątpliwości, że tej zimy czekają nas nowe wyzwania" - powiedział Dawn O’Connell z amerykańskiego departamentu zdrowia. Z powodu pandemii Covid-19 wiele dzieci nie zetknęło się jeszcze z wirusem grypy sezonowej, jak również z innymi zakażeniami układu oddechowego, takimi jak wirus RSV. A to sprawia, że są one bardziej narażone na tego rodzaju infekcje.

Nie wiadomo jak dalej będzie się rozwijała grypa sezonowa.

W USA szczyt zachorowań przypada zwykle na przełomie roku - w grudniu i styczniu. W tym okresie spodziewany jest też wzrost zakażeń wywołanych przez nowe warianty wirusa SARS-CoV-2, głównie przez kolejne podtypy Omikrona. Na to może się nałożyć sezonowy wzrost infekcji wywoływanych przez wirusa RSV.

Podobnie może być w Europie, gdzie również jest ryzyko wystąpienia potrójnej pandemii: grypy sezonowej, Covid-19 oraz wirusa RSV.

W Polsce szczyt zachorowań na grypę zwykle przypada od stycznia do marca, ale czasami pojawia się wcześniej - już w grudniu. Wirus RSV częściej atakuje w okresie jesienno-zimowym - od października do kwietnia.