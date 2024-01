Personel parku prowadzonego przez Królewskie Towarzystwo Zoologiczne Szkocji wezwał, by nie zbliżać się do uciekiniera, nie karmić go i nie próbować łapać - podkreślił Independent. Opiekunowie proszą o zamknięcie karmników z żywnością dla zwierząt, mając nadzieję, że głód zmusi makaka do dobrowolnego powrotu.

Makaki japońskie w naturze występują na wyspach Kiusiu, Sikoku i Honsiu. Zwane również "śnieżnymi małpami" makaki pojawiają się w japońskich mitach i wierzeniach. To właśnie one występują w znanej rzeźbie "Trzech mądrych małp", z zasłoniętymi oczami, uszami i ustami, by nie widzieć zła, nie słyszeć i nie wypowiadać się.