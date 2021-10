Ciężko uzbrojeni napastnicy zaatakowali w sobotę więzienie w nigeryjskim stanie Oyo i siłą uwolnili ponad 800 osadzonych. Część z nich schwytano, ale 575 nadal przebywa na wolności - przekazała w oświadczeniu służba więzienna.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowano w komunikacie, najpierw doszło do wymiany strzałów między napastnikami a strażnikami więziennymi, po czym sprawcy wysadzili mur z pomocą dynamitu i w ten sposób weszli na dziedziniec zakładu karnego.



Po całej akcji w więzieniu pozostali tylko 64 osadzeni. Podkreślono, że wszyscy zbiegli to osoby oczekujące na proces, napastnicy nie otwierali cel dla więźniów.



Do podobnego ataku na więzienie doszło we wrześniu w stanie Kogi, uwolniono wtedy 266 osób. Z kolei w kwietniu w stanie Imo w wyniku serii ataków na zakłady karne w mieście Owerri zbiegło ponad 1,8 tys. osób.



Nigeria zmaga się z atakami bojówek i organizacji przestępczych, w tym z porwaniami uczniów ze szkół, dokonywanych dla okupu przez uzbrojone gangi na północnym zachodzie kraju, oraz z islamistyczną rebelią na północnym wschodzie.