Strzelanina w supermarkecie w Schwalmstadt w północnej Hesji w środkowych Niemczech. Według informacji policji zginęły 2 osoby.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według informacji służb do strzelaniny doszło we wtorek około godziny 13 w sklepie spożywczym w Schwalmstadt. Zginęły dwie osoby. Nie wiadomo, kim był napastnik lub napastnicy. Na razie służby nie podają, co się z nim stało.

Lokalne media informują, że w sklepie mężczyzna zastrzelił kobietę, a później sam popełnił samobójstwo.

Policja z północnej Hesji przekazała na Twitterze, że obszar wokół sklepu został odgrodzony. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców okolicy.

Schwalmstadt do 8,5 tysięcznie miasto w północnej Hesji położone 130 kilometrów od Frankfurtu nad Menem.