Państwo Islamskie ogłosiło już, że nowym liderem został Abu Hafs al-Haszimi al-Kurajszi.

Państwo Islamskie to organizacja utworzona w 2003 roku, jako odłam sunnickiej Al-Kaidy. IS to ugrupowanie o charakterze militarnym, które brało udział m.in. w drugiej wojnie w Zatoce Perskiej przeciwko wojskom USA, Wielkiej Brytanii i Polski.

W 2014 roku IS ogłosiło się, jako światowy kalifat, który chciał oprzeć swoją władzę na prawie koranicznym. Właśnie wtedy zaczęło używać nazwy "Państwo Islamskie". Kalifat nie przetrwał próby czasu. W marcu 2019 roku twór przestał istnieć, a samej organizacji nie było już tak łatwo werbować w swoje szeregi kolejnych bojowników. Mimo to IS nadal stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

W kwietniu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan informował, że al-Kurajszi zginął w Syrii z rąk agentów tureckiego wywiadu. IS zaprzeczyło wówczas tym doniesieniom.