W ogrodzie zoologicznym w Arkansas zmarła najstarsza na świecie gorylica, która żyła w niewoli – Trudy. Miała 63 lata.

"Zoo jest pogrążone w smutku, ogłaszając odejście Trudy, wielkiej damy LittleRockZoo (...) Będziemy za tobą tęsknić, słodka dziewczynko" - napisali na Twitterze pracownicy ogrodu zoologicznego.

Jak informuje rzecznik The Little Rock Zoo w Arkansas, to pracownicy znaleźli martwe zwierzę.

Gorylica zmarła w wieku 63 lat. Według rejestru Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, była najdłużej żyjącym w niewoli nizinnym gorylem zachodnim. Gorylica była też jedną z ostatnich, która została złapana na wolności i umieszczona w ogrodzie zoologicznym.

Historia Trudy

Trudy została przywieziona z Afryki jako niemowlę w 1957 r. Obecnie łapanie zwierząt na wolności i przewożenie ich do ZOO jest zakazane.

W Little Rock Zoo w Arkansas zamieszkała w 1988 roku. Do Little Rock Zoo przywieziono wtedy również inną gorylicę - Ollie. Dało to początek pierwszej w ogrodach Arkansas małpiarni prezentującej goryle.