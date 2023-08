Z dokumentów sądowych wynika, że przesłał pokrzywdzonej kobiecie wiadomość jednoznacznie wyjaśniającą jego cel: "Spędzisz resztę życia, bezskutecznie usiłując wymazać się z internetu. Każdy, kogo kiedykolwiek spotkasz, dowie się o tym i zacznie szukać (twoich zdjęć)".

Skazany Margues Jamal Jackson uzyskał dostęp nie tylko do mediów społecznościowych swojej byłej, ale także do jej konta pocztowego, a nawet do kamery w domu jej rodziców. Prawnicy kobiety twierdzą, że działania mężczyzny były "znęcaniem się psychicznym, przemocą domową i wykorzystywaniem seksualnym".