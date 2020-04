Restrykcje w wyniku pandemii poważnie zagroziły też budżetowi Watykanu. Kłopoty finansowe, jakie trwają tam od roku, powiększy dodatkowo brak wpływów z powodu zamknięcia Muzeów Watykańskich. Według włoskich mediów deficyt może wynieść dziesiątki milionów euro.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Stan watykańskich finansów jest kruchy, a obecna pandemia wystawia je na dalszą ciężką próbę - podkreślają komentatorzy.

Najbardziej do tej wyjątkowo trudnej sytuacji przyczyniło się zamknięcie na początku marca Muzeów Watykańskich, odwiedzanych rocznie przez 6 mln osób. To wpływy z biletów wstępu stanowią główny finansowy zastrzyk dla budżetu Watykanu.



Straty Muzeów w marcu szacuje się na około 8-10 mln euro. W kwietniu będą one dwa razy wyższe. Według obliczeń w obu miesiącach zamknięcia Włoch, a w konsekwencji także Watykanu, papieskich kolekcji nie odwiedziło około 1 mln osób.



Nie ma również wpływów ze wstępu na kopułę bazyliki świętego Piotra i zwiedzania zamienionej w muzeum letniej papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo.



Ansa zauważa, że choć Watykan milczy oficjalnie na ten temat, w związku z poważnymi trudnościami finansowymi już podjęto nadzwyczajne środki, by ograniczyć wydatki. Wśród tych kroków, jak wynika z nieoficjalnych doniesień, jest blokada odnowy kontraktów na czas określony, ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób czy zakupie wyposażenia.