Izraelscy wojskowi uciekli się do podstępu, by zadać dotkliwy cios w infrastrukturę radykalnego palestyńskiego Hamasu w Strefie Gazy. Jak pisze niemiecki dziennik "Bild": pozorując rozpoczęcie ofensywy sił lądowych na palestyńską enklawę, "zwabili terrorystów w śmiertelną pułapkę" – do budowanego przez Hamas systemu podziemnych tuneli.

