Giełda reaguje

Wiadomość o niepowodzeniu negocjacji w sprawie kompromisu dotyczącego reform, które były prowadzone pod przewodnictwem prezydenta Icchaka Herzoga, spowodowała spadek na giełdzie w Tel Awiwie i osłabienie krajowej waluty.

Jak wynika z najnowszego sondażu zrealizowanego na zlecenie izraelskiego nadawcy publicznego Kan, 46 proc. ankietowanych było przeciwnych rządowej reformie sądownictwa, 35 proc. było za wprowadzeniem zmian proponowanych przez rząd Netanjahu, a 19 proc. stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie.

Stanowisko Białego Domu

Stany Zjednoczone przyglądają się wydarzeniom w Izraelu, gdzie tamtejszy parlament przyjął kontrowersyjną ustawę reformy sądownictwa ograniczającą uprawnienia Sądu Najwyższego - powiedziała rzeczniczka Białego Domu.

USA wzywają władze Izraela do dialogu politycznego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Biały Dom do końca zabiegał, by władze Izraela wycofały się ze swoich planów.

Nie ma sensu, aby izraelscy przywódcy spieszyli się z tym - należy skupić się na zjednoczeniu ludzi i znalezieniu konsensusu - mówił jeszcze wczoraj prezydent Joe Biden. Eksperci wskazują, że sprawa mocno wpłynie na relacje między USA a Izraelem.