Idalia jako huragan 3. kategorii w skali Saffira-Simpsona uderzyła w środę w północno-zachodnie wybrzeże Florydy. Cyklon tropikalny przyniósł ze sobą "katastrofalną" falę sztormową i wiatr o prędkości przekraczającej 200 km/h.

Amerykańska agencja National Hurricane Center (NHC), zajmująca się monitoringiem cyklonów tropikalnych na Wschodnim Pacyfiku i Atlantyku, poinformowała, że Idalia uderzyła w ląd ok. godz. 13:45 czasu polskiego. Doszło do tego nieopodal miejscowości Keaton Beach w regionie Big Bend, ok. 80 km na południe od stolicy stanu, Tallahassee.