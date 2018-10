​Minister obrony Holandii Ank Bijleveld poinformowała, że służbom wywiadowczym jej kraju udało się zapobiec w kwietniu atakowi hakerskiemu ze strony Rosji na Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).

Zdj. ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Bijleveld przekazała, że próby ataku dokonano 13 kwietnia i że jeszcze tego samego dnia z Holandii wydalono 4 rosyjskich agentów podejrzanych o udział w tej akcji.

OPCW ma siedzibę w Hadze.

Minister obrony Holandii zaapelowała do Rosji o zaprzestanie cyberataków, które zmierzają do "podkopania" zachodnich demokracji.

Agencja Reuters pisze, że zgodnie z doniesieniem szefostwa holenderskiego wywiadu wojskowego czterej Rosjanie przyjechali do Holandii 10 kwietnia i zostali przyłapani ze sprzętem szpiegowskim w hotelu opodal siedziby OPCW.

Reuters zaznacza, że w tym samym czasie OPCW pracowała nad zidentyfikowaniem substancji użytej w marcu w ataku w Salisbury, na południu Anglii, na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i jego córkę.

Czterej Rosjanie zostali zatrzymani 13 kwietnia i wydaleni do Rosji - cytuje Reuters holenderskiego generała Onno Eichelsheima. Według generała Rosjanie planowali podróż do laboratorium w Spiez, w Szwajcarii; które jest używane przez OPCW do analizy próbek broni chemicznej.

Rosyjski wywiad wojskowy jest aktywny tu w Holandii ... gdzie ma siedzibę wiele organizacji międzynarodowych - powiedział Eichelsheim.