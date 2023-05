Książę Harry i jego żona Meghan byli ścigani przez kilku paparazzi po ulicach Nowego Jorku – twierdzi ich rzecznik, dodając, że pościg ten trwał dwie godziny i że w jego trakcie o mały włos nie doszło katastroficznego zdarzenia.

Książę Harry i Meghan opuszczają galę w Nowym Jorku / AA/ABACA / PAP/EPA

We wtorek wieczorem w Nowym Jorku książę Harry, jego żona Meghan i jej matka wzięli udział w ceremonii przyznania nagród Foundation for Women. Podczas przemówienia Meghan wcracała się do kobiet: Nigdy nie jest za późno na nowy początek. Możesz być twórcą swojego losu.

Po imprezie cała trójka jechała jednym samochodem, za którym w pościg ruszyli paparazzi.

Według rzecznika książęcej pary pościg ten trwał dwie godziny, a fotoreporterzy byli "wysoce agresywni".

Było blisko katastrofy - powiedział rzecznik, cytowany przez Sky News.

Dodał, że podczas tego pościgu o mały włos nie doszło do kilku wypadków z udziałem innych pojazdów, pieszych, a nawet dwóch funkcjonariuszy nowojorskiej policji. Rzecznik książęcej pary pisze w oświadczeniu, że paparazzi jechali po chodniku, na czerwonym świetle, robiąc jednocześnie zdjęcia.

Jak pisze BBC, policja w Nowym Jorku do tej pory nie potwierdziła, że taki incydent miał miejsce.

W styczniu 2020 roku książę Harry i Meghan ogłosili, że rezygnują z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i wyprowadzają się z Wielkiej Brytanii.

Po wyjeździe do USA wielokrotnie twierdzili, że pozostali członkowie rodziny królewskiej traktowali ich niewłaściwie, a rodzina nigdy w pełni nie zaakceptowała Meghan. W wydanej na początku stycznia książce "Spare" (w Polsce ukazała się pod tytułem "Ten drugi") Harry opisuje swoją frustrację wynikającą z bycia młodszym, "zapasowym" synem, złość na część brytyjskich mediów, nieprzezwyciężoną traumę po śmierci matki, zmagania ze zdrowiem psychicznym oraz załamanie relacji z resztą rodziny królewskiej.

Książę Harry wielokrotnie mówił o swojej złości na paparazzi, którzy przyczynili się do śmierci jego matki. Księżna Diana zginęła w 1997 roku w wypadku w Paryżu, ścigana przez fotoreporterów na motorach.