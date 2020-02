Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla 2020 - poinformowali w poniedziałek dwaj duńscy posłowie, którzy zgłosili kandydaturę nastolatki.

Thunberg zapoczątkowała inicjatywę szkolnych strajków nazywanych Piątkami dla Przyszłości / ALESSANDRO DELLA VALLE / PAP/EPA

Jens Holm i Hakan Svenneling z Partii Lewicy powiedzieli, że 17-letnia Thunberg "ciężko pracowała na to, żeby zmusić polityków do otwarcia oczu na kryzys klimatyczny", a działanie w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i przestrzegania porozumienia paryskiego jest działaniem na rzecz pokoju.

W 2019 roku zgłosili Thunberg do Pokojowej Nagrody Nobla politycy norweskiej Socjalistycznej Partii Lewicy.



W tym roku zgłoszenia były przyjmowane do 1 lutego. Norweski Komitet Noblowski nie komentuje publicznie nominacji. Nazwiska kandydatów oraz nazwy organizacji pozostają tajne przez 50 lat. Zwykle ujawniają je jednak osoby zgłaszające swoich faworytów.

Greta Thunberg inicjatorką globalnego ruchu "Młodzież dla klimatu"

Thunberg zapoczątkowała inicjatywę szkolnych strajków nazywanych Piątkami dla Przyszłości (Fridays for Future), jest też inicjatorką globalnego ruchu "Młodzież dla klimatu". Przemawiała także podczas szczytów klimatycznych ONZ COP24 w Katowicach i COP25 w Madrycie.



W 2019 roku Szwedka otrzymała tzw. alternatywnego Nobla, czyli nagrodę Right Livelihood Award. Jak uzasadniła fundacja Right Livelihood, Thunberg "dała głos pokoleniu, które będzie musiało ponieść konsekwencje naszej politycznej niezdolności do powstrzymania zmian klimatu".